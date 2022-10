A Napoli trionfa Musetti | Berrettini va ko in due set

(Di domenica 23 ottobre 2022) Amici, ma rivali per un giorno. Pur rispettandosi, Matteoe Lorenzose le sono date di “santa ragione”. Nel torneo Atp 250 di, l'ottava finale tutta italiana della storia del massimo circuito la vince il più giovane dei due, con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 2 ore di gioco. “Muso”, testa di serie n.4, replica dunque l'impresa di Amburgo contro Alcaraz, conquistando il suo secondo titolo Atp dell'anno, nonché dell'intera carriera. Sì, perché anche se non si direbbe, il talento puro di Carrara è un classe 2002. Per come ha gestito la pressione in questo match, a soli 20 anni e 7 mesi, somiglia tanto a un predestinato. Uno che nel tennis lascerà un'impronta ben definita.ha chiuso la sua settimana da incorniciare senza concedere nemmeno un set agli avversari. Sullo sfondo Castel ...

