Salvini | ponte sullo Stretto è tra i miei obiettivi

... Albignasego eSan Nicolò ora nel partito scoppia un nuovo incendio. E non è tutto: proprio ...ricorso chiedendo l'annullamento del congresso di Padova e mandando tutto sul tavolo di. ...... poi tutti in ufficio per l'Italia e per gli italiani" , ha scritto sui social. Il leader ... "Ci metterò tutta la mia energia", ha detto citando le sue priorità: "La gronda di Genova, il...Matteo Salvini ha rilanciato l’idea della grande opera. Nel 2021 il governo Draghi aveva affidato lo studio di fattibilità a Italferr (Fs), ma come tante volte prima, si era rimasti alla fase teorica.Il leader della Lega Matteo Salvini è il nuovo ministro alle Infrastrutture, Mobilità sostenibili e viene proposto come vicepremier. Si è già espresso per realizzare il nuovo ponte sullo stretto di ...