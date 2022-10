Pagelle Fiorentina - Inter | Lautaro toro scatenato | follia Dimarco

FIRENZE - L'Inter ha preso il ritmo, laresta in panne. Trascinata da Lautaro Martinez, la squadra di Inzaghi espugna Firenze in un finale di gara incredibile e prova a riavvicinarsi al gruppo di testa. Fragili e sfortunati, i ...È solo il preludio di quello che sarà, perché nella ripresa l'esterno viola lo punta fino ad entrare in area, Darmian 5,5: È lui a perdere ingenuamente palla quando lariparte di slancio ...Beffata al 96' la Fiorentina. Dopo aver rimontato due vole, prima dallo zero due al due a due, quindi dal 2-3 al 3-3, lascia i tre punti all'Inter per un rinvio malefico di Venuti che sbatte addosso a ...Trascinata dall'argentino, la squadra di Inzaghi espugna Firenze in un finale di gara incredibile e prova a riavvicinarsi al gruppo di testa. Fragili e sfortunati, i viola ce la mettono tutta ma non b ...