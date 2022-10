Non è l' Arena | agguato alla Meloni | ecco cosa andrà in onda

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto pronto per la prossima puntata di Non è l', insu La7 domani sera, domenica 23 ottobre, a partire dalle 21.15. Una puntata che sarà ovviamente dominata dpolitica: Giorgia, infatti, è appena diventata la prima donna presidente del Consiglio nella storia della Repubblica italiana. Insomma, è nato il nuovo governo, un governo di centrodestra e molto politico, quasi a segnare la fine di una lunga era dominata dai tecnici e dalle larghe intese, eccezion fatta per brevi periodi. E così, spiega la redazione di Non è l', "in primo piano un lungo approfondimento sui momenti cruciali della formazione e nascita del nuovo governo che vedesua guida una donna premier per la prima volta". Tra gli ospiti che animeranno il dibattito...

La7

... i rifiuti sono per strada e i cittadini malati si rivolgono altrove in cerca di cure, la colpaè dell'autonomia che ancoraè mai stata applicata". "Dopo cinque anni siamo ancora in attesa - ...Come hanno dimostrato i primi due set alla BLM Groupgiovedì, in un torneo così duro abbassare la guardaè concesso, soprattutto se si porta il tricolore sulla maglia. I cucinieri hanno ... Non è l'arena - Puntata del 16/10/2022 La band inglese all’Unipol Arena con gli ultimi successi e grandi classici come Papillon: riferimenti ai Depeche Mode e look total black, due ore di ricarica dalla crisi energetica ...Dopo il Sassuolo un calendario di media difficoltà con due “big” e due scontri salvezza Salvatore Bocchetti chiamato all’esame pre-Mondiale: come infatti riportato da L’Arena, nelle cinque partite che ...