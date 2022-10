Meloni | dopo il giuramento il funerale a Testaccio del ragazzo investito e ucciso

il giuramento al Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgiaha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare ai funerali di Francesco Valdiserri, il ...Nell'agosto di quest'anno ha perso la moglie Silvia50 anni di vita insieme e 39 di matrimonio. leggi anche Giuramento Governo: quando, a che ora e come vederlo Cosa fa il sottosegretario ...Giorgia Meloni sarà la prima presidente del Consiglio donna. Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio donna, giurerà domani alle 10 nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. La squadra ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6b9c26e6-e789-2585-86d7-777472a8e9 ...