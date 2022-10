Il governo Meloni ha giurato | è in carica La premier | serviremo l' Italia con orgoglio e senso di responsabilità

Per il momento in bocca al lupo al! Noi saremo qui a misurare ogni iniziativa: numeri e fatti, sperando di lasciarci alle spalle questi mesi di chiacchiere e fantasie che ci hanno ...Giustizia, il neoministro Carlo Nordio dopo il giuramento delal Quirinale: 'Va applicato il codice Vassalli e va rivisto il codice penale firmato da Mussolini' 'Applicare nella sua completezza il codice Vassalli, medaglia d'oro alla resistenza, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(ANSA) - PESCARA, 22 OTT - "E' con grande orgoglio che rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo governo nazionale appena costituito, guidato da Giorgia Meloni, prima donna nella storia ...