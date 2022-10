GTA Online | questa settimana la febbre di Halloween conquista Los Santos

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 22 ottobre 2022), a Los, malvagità e bizzarria raggiungono vette mai viste prima. È tornata la classica modalità Competizione Bestia contro Maniaco, consegnare veicoli da esportazione rari non è mai stato tanto folle, e ci sono ancora ampie possibilità di “dolcetti o scherzetti” particolarmente remunerativi. In più, UFO di dubbia origine continuano a invadere i cieli sopra Los. Immortala questi fenomeni e invia le foto a Omega, l’hippie paranoico, per ottenere GTA$ come ricompensa. Ma non avvicinarti troppo ai fasci di luce… GTA$ e RP doppi in Bestia contro Maniaco Vivi una serie di raccapriccianti incontri soprannaturali in Bestia contro Maniaco, dove un branco di bestie paranormali, dotate di velocità e agilità sorprendenti, evita una squadra di Maniaci muniti di giubbotti antiproiettile, ...