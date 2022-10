Giorgia Meloni delfina assassina | choc da Myrta Merlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) «Hai detto la parola giusta, delfini». Alessandro Cecchi Paone si collega con L'aria che tira, su La7, direttamente dal suggestivo Acquario di Napoli. Pesci piccoli, pesci grandi, reti in agguato. Sembra il posto giusto per parlare di governo e toto-ministri. «è una, politicamente, unadi Fini e di Berlusconi», ricorda il giornalista. Come tutti i delfini, la leader di Fratelli d'Italia «sembra simpatica a chi non condivide la sua cultura politica, i delfini sono giocherelloni e amichevoli. In realtà, come mi insegnano i biologi marini, i delfini possono essere pericolosissimi e con un colpo di coda possono ferire o addirittura uccidere, quindi attenzione alla loro apparente simpatia». E Berlusconi? «Dal suo punto di vista è un autentico squalo, e non è un'offesa. Lo squalo è ...