Gazzetta Sports Days | assalto ai camp E la scherma conquista Palermo

Anche il secondo capitolo deiDays al Foro Italico di Palermo è un'esplosione di entusiasmo. I diciassette camp sui quali gli studenti e non solo si cimentano nelle discipline più disparate sono presi d'assalto da ...Commenta per primo Il presidente rosanero Dario Mirri ha dichiarato ai SeeSicilyDays : 'Il Palermo per me è una guerra tra cuore e ragione'.L'allenatore dell'Inter dopo la vittoria in casa della Fiorentina: "Vittoria importantissima, la squadra ci ha sempre creduto. A un certo punto ci siamo innervosityi e non va bene. E ora aspettiamo gl ...La squadra di Italiano ha sin qui raccolto una sola vittoria nelle ultime 9 gare di campionato, quella di Inzaghi cerca il terzo successo consecutivo in Serie A ...