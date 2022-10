Gazzetta Awards SeeSicily 2022 | Jacobs e Crippa premiati a Trapani

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’atletica è in primo piano anche nell’edizionedeiSports. Per il secondo anno consecutivo Marcellsi aggiudica il riconoscimento più prestigioso tra quelli assegnati dal quotidiano sportivo, il premio di “Uomo dell’anno”, in virtù delle due medaglie d’oro conquistate ai Mondiali indoor di Belgrado nei 60 metri e agli Europei di Monaco di Baviera nei 100 metri. L’altro premio per l’atletica è quello di “Rivelazione dell’anno” assegnato a Yeman, vincitore dei 10.000 metri agli Europei dopo il bronzo nei 5000.si conferma al top negli Oscar della Rosea, bissando il successo della stagione olimpica, come era riuscito soltanto a Gregorio Paltrinieri nel 2015 e nel 2016. Nonostante i problemi fisici che lo hanno limitato ...