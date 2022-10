Fiorentina-Inter | Italiano | “Dovevamo fare più attenzione | ma penalizzati da errore arbitrale sul 3-4”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il tecnico della, Vincenzo, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta subita contro l’. Queste le parole dell’allenatore viola: “C’è grande dispiacere per non aver fatto punti, oggi l’obbiettivo era quello di muovere la classifica ma non ci siamo riusciti. Dopo il 3-3 per noi era come una vittoria, quindi il quarto gol è stato un duro colpo. Dobbiamo trovare equilibrio, nell’ultimo periodo stiamo crescendo con i gol segnati però ogni situazione che concediamo prendiamo gol. Spesso ci complichiamo la vita e lasciamo punti per strada, potevamo avere 4/5 punti in più facile”. Poi aggiunge: “Sono stato un po’ nervoso in panchina, perchè non è la prima volta che perdiamo punti per falli o situazioni dubbie. Quando Dzeko tira la maglia è fallo, non ci sono scuse. A 20 secondi dalla fine abbiamo perso la ...

3 - 4 Terracciano 6.5 : Può veramente poco in occasione dei primi due gol ed è bravo a salvare i suoi poco dopo uno contro uno con Di Marco. Nel secondo tempo nega la tripletta a ...Al Franchi finisce 4-3 grazie al gol di rimpallo di Mkhitaryan a qualche minuto di distanza dal pareggio di Jovic ...