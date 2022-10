Fiorentina beffata (3-4) dall’Inter. Errore fatale di Venuti dopo le prodezze di Ikonè e Jovic. E anche l’arbitro sbaglia troppo. Pagelle

(Di sabato 22 ottobre 2022)al 96' laaver rimontato due vole, prima dallo zero due al due a due, quindi dal 2-3 al 3-3, lascia i tre punti all'Inter per un rinvio malefico diche sbatte addosso a Mkhitaryan e regala all'Inter il quarto gol. Basterebbe questo per recriminare, ma bisogna aggiungere che quell'ultima azione era, secondo me, viziata da un fallo netto di Dzeko ai danni di Milenkovic L'articolo proviene da Firenze Post.

Roma, Mourinho si lamenta dell'arbitro. Illusorio il gol su rigore di Dybala, la Roma è ... questa volta su Zaniolo: Jug concede il fallo ma non ammonisce l'ex. Cinque minuti dopo ...22.58 Eurocoppe: Roma ko, vince laRomanel finale dal Betis all' Olimpico, 1 - 2 per gli spagnoli. Primo squillo biancoverde col palo di Fekir, ma i giallorossi passano col rigore di Dybala (34', mani di Ruibal). ...Beffata al 96' la Fiorentina. Dopo aver rimontato due vole, prima dallo zero due al due a due, quindi dal 2-3 al 3-3, lascia i tre punti all'Inter per un rinvio malefico di Venuti che sbatte addosso a ...[themoneytizer id=”99064-6] Tutti insieme appassionatamente.LaLaziononsi sblocca, pareggia 2-2 contro lo Sturm dopo una gara di sofferenza giocata in dieci per un tempo(espulso Lazzari). Girone equil ...