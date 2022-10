Wanda Nara e Mauro Icardi | trash surreale su Twitter | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Siete tristi? Annoiati? Stanchi del solito tran tran? Beh basta andare su qualsiasi profilo social die che lo spettacolo abbia inizio! Uno spettacolo, of course, al limite del, che offre sicuramente qualche risata a tutti noi. Che sia amara o ironica lasciamo che siate voi a dirlo! Di sicuro la moglie, o ex come ci tiene a precisare lei, disa come tenere alta l’attenzione mediatica! Dopo i tanti botta e risposta, la coppia ha nuovamente dato spettacolo su. Poche ore faha voluto confermare ancora una volta la separazione dal calciatore, papà delle sue due ultimogenite: Non ho niente da perdonare. Siamo separati. E grazie per non avermi consultata! L’ex nerazzurro però nel ...