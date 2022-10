Scontro tra un’auto e un furgone a Presezzo | conducente liberato dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022). Undelle patatine San Carlo si è scontrato frontalmente conin via del Gambetto, a. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 e sono rimasti coinvolti i due conducenti, un uomo di 46 anni e l’altro di 65. Immediato l’allarme al 112: sul posto è arrivata un’ambulanza ma i sanitari hanno dovuto attendere l’intervento deideldi Bergamo, che hanno aiutato l’automobilista ad uscire dalla sua vettura. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti in modo lieve ma sono stati comunque portati all’ospedale di Ponte San Pietro per accertamenti. I carabinieri di sono occupati dei rilievi necessari al stabilire la dinamica dell’incidente.