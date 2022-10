Scontro infuocato al GF Vip 7 | il concorrente contro Signorini | “Mi sono rotto | me ne vado!”

Leggi su inews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Altra bufera in vista nel GF Vip 7, per loa distanza tra uno dei concorrenti ed il conduttore Alfonso, preso di mira Non smette di far discutere neanche un momento il GF Vip 7. Un’edizione a dir poco scoppiettante e burrascosa, fin dai primi vagiti della settima edizione del reality show targato L'articolo proviene da Inews24.it.