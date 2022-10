Rangers | comunicato contro il Napoli sui biglietti | “Delusi e preoccupati per i tifosi”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ultimi appuntamenti di Champions League per ilper quanto riguarda la fase a gironi: gli azzurri di Luciano Spalletti sono già qualificati al turno successivo della competizione, ma è ancora da definire il posizionamento. Mercoledì ilscenderà in campoallo Stadio Diego Armando Maradona, per poi volare ad Anfield il primo novembre e giocareil Liverpool. Il club scozzese su richiesta dei propriha contattato ile la Uefa per consentire la trasferta ai propri supporters. La risposta, però è stata negativa: non sarà consentito aiospiti di accedere all’impianto sportivo di Fuorigrotta. Sulla base di questa decisione la società di Glasgow ha diramato unin cui ...