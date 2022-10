Lucca Comics & Games 2022 | il programma definitivo DV Games e Ghenos Games  

(Di venerdì 21 ottobre 2022)– Dal 28 ottobre al 1 novembre lo staff DVsi prepara ad accogliere i visitatori allo stand CAR 365 presso il PadiglioneCarducci. L’anteprima: BANG! The Great Train Robbery L’attesa è finita: il treno sta arrivando in città con il suo prezioso carico! In anteprima assoluta lo staff DV presenta BANG! The Great Train Robbery, l’espansione di BANG! che gli appassionati di tutto il mondo chiedevano a gran voce. I Fuorilegge sono pronti a mettere le loro sporche mani sulla merce nei vagoni; ma la Legge farà di tutto perché il convoglio arrivi alla stazione senza intoppi! L’espansione introduce l’entusiasmante ...

Fumettologica

Tatai Lab presenta uno dei volumi che la casa editrice porterà a2022. Livania è firmato da Francesco Vacca e Alessandro Costa e racconta di un luogo non distante ma in un tempo remoto, dove monti e valli erano abitati dalle masche, donne dotate di ...PLAION , sviluppatore, publisher, distributore nell'ambito dell'entertainment, è felice di invitare tutti i visitatori di& Games 2022 a partecipare il giorno di Halloween alla Zombie Walk dedicata all'attesissimo Dead Island 2 ( qui il nostro provato del gioco). Di seguito tutti i dettagli ufficiali. L'... Come partecipare all’evento con Tim Burton a Lucca Comics 2022 Incontrare i protagonisti di Lucca Comics & Games 2022 e vivere il backstage di una diretta tv Sì, è possibile, grazie a Rai Gulp e Rai Kids che saranno in onda live dal Real Collegio di Lucca, porta ...A poco più di una settimana dall'inizio, Lucca Comics & Games 2022 ha stabilito il nuovo record di biglietti venduti per la manifestazione.