I concerti dei Modà nei teatri nel 2023 per i 20 anni di carriera | biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ideineinelfesteggiano i primi 20didel gruppo, tanti sono quelli trascorsi dagli esordi della band ad oggi. Per celebrare questo importante traguardo, iannunciano il loro debutto nei. Per loro è infatti la prima volta in assoluto in location così intime, e saranno accompagnati sul palco dall’orchestra. 20die 10 dall’album Gioia. Era il 2003 quando idecidevano di riunirsi in un gruppo per fare musica, ed era invece il 2013 quando davano alle stampa il disco che prendeva il nome dalla figlia di Kekko Silvestre. Gioia compie quest’anno 10di vita è stato certificato 5 volte disco di platino, segnando ...