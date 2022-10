Gli elettrodomestici che consumano di più | sorpresa in vetta

Leggi su consumatore

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Conoscere quali sono glipiù energivori, un modo per contenere i consumi di energia elettrica Il caro bollette sta diventando ogni giorno che passa l’incubo peggiore per i consumatori italiani. In effetti le prospettive per l’autunno, che per fortuna si mantiene soleggiato, e l’inverno non sono delle più rosee. Le manovre internazionali hanno ottenuto L'articolo proviene da Consumatore.com.