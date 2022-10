Complotto nella notte al GF Vip | “Fai la vittima” | cadono le maschere

Leggi su specialmag

(Di venerdì 21 ottobre 2022) GF Vip: beccatala conversazione clandestina. I microfoni hanno intercettato le loro parole, il piano è ormai chiaro. GF Vip (fonte youtube)Sono passati molti anni dalla prima edizione del “Grande Fratello“, in cui sprovveduti concorrenti all’arrembaggio affrontavano per la prima volta in Italia una diretta h24. Correva l’anno 2000, e Mediaset aveva inaugurato il nuovo millennio con un format di stampo americano affidato alla granitica Daria Bignardi. Cristina Pelvani, Marina La Rosa, Pietro Taricone e i loro compagni hanno varato l’epoca dei reality-show, esibendo con ingenua naturalezza le loro emozioni e pulsioni davanti all’intero Paese. Da allora, i concorrenti sono diventati mano a mano più smaliziati, e hanno imparato a conoscere le dinamiche dei format. Non fa eccezione il cast del “GF Vip 7“, e il compito degli spettatori, ormai, ...