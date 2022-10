Challenger Vilnius 2022 | Bellucci non si ferma | è in semifinale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mattiasi è qualificato per ladeldi(cemento indoor). Il ventunenne di Busto Arsizio, reduce dalla vittoria della scorsa settimana a Saint-Tropez partendo dalle qualificazioni, ha lasciato solamente quattro giochi nei quarti di finale al ceco Zdenek Kolar, numero 242 del mondo. L’azzurro si è imposto con lo score di 6-1 6-3. Per lui si tratta del decimo successo di fila. Ad inizio settimana si è presentato da numero 186 delle classifiche ma, dopo quest’altro bel risultato, è destinato ancora a salire. Domani cercherà un posto nella finalissima di domenica anche in Lituania contro l’alternate norvegese Durasovic. SportFace.

