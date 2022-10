Calciomercato Juve | sfida al Milan per un difensore

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ildello Spezia, Jakub Kiwior è al centro del mercato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe in atto...

Ferran Torres alla Juventus, arriva la clamorosa e inattesa apertura con il primo sì. Ecco cosa sta succedendo. Ilabbiamo sovente detto e visto essere fatto soprattutto da occasioni colte nel momento giusto e dal cambiamento repentino di scenari che ha portato all'attualizzazione di vicende ...Commenta per primo Juventus - Empoli è l'anticipo di venerdì 21 ottobre dell'11esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45. Una sfida fondamentale per Massimiliano Allegri che ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, spazio principalmente al grande 'Clasico' del calcio lusitano, ovvero.