ATP Napoli 2022 | chi affronterà Lorenzo Musetti in semifinale? Precedenti e statistiche

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Un momento magico per. Il tennista di Carrara, battendo agevolmente Daniel Elahi Galan, ha guadagnato ala terzaconsecutiva sul cemento. Ora, per poter superare quello che sta diventando un piccolo scoglio, c’è da sconfiggere un brutto cliente di nome Miomir Kecmanovic. Il tennista serbo, quinta testa di serie del tabellone campano, si è tolto la soddisfazione di sconfiggere il primo favorito del seeding, Pablo Carreno Busta, con un netto 7-5 6-2, al termine di una partita giocata in maniera piuttosto solida. In precedenza aveva vinto agevolmente con Flavio Cobolli (6-1 6-2) per poi approfittare del ritiro di Corentin Moutet sul 5-3 in suo favore. Questoha rappresentato per il ventitreenne nato a Belgrado un’annata di netta crescita, in maniera simile a quanto ...