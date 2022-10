Area B Milano - Sala | Capisco le critiche | ma nessuna deroga

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il sindaco di, Giuseppe, torna a difendere i nuovi divieti d'ingresso all'B die a respingere le ultime richieste di deroghe da parte dei sindacati di rappresentanza delle forze dell'ordine. "Ricordo a tutti che l'Ecopass è fallito per il numero di deroghe eccessivo. Per cui, diin, non si finisce più", ha affermato il primo cittadino meneghino, nel giorno del presidio dei poliziotti davanti Palazzo Marino, riferendosi al provvedimento lanciato nel 2008 dall'allora sindaco Letizia Moratti. ", ma bisogna fare qualcosa". "leche qualcuno non può cambiare l'auto. Però, dico due cose. Primo. A chi mi dice che questo non è il momento giusto', rispondo: ...