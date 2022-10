Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso | Seconda Puntata | Scompare La Vicina Di Vincenzo!

(Di giovedì 20 ottobre 2022)scopre dal suo vicino che la moglie di quest’ultimo è scomparsa. Iniziano immediatamente le indagini in cuiha un ruolo… Nel corso delladifa i conti con una scomparsa che in qualche modo lo riguarda. La suadi casa sparisce nel nulla ed è il marito a fargli sapere, preoccupato, quello che sta succedendo. Alla fine l’si troverà a doverlo difendere. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...

, avvocato d'insuccesso/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: una tragica notizia Un posto al sole a rischio dopo la morte di Wayne Doyle Quella di Wayne Doyle è una grave perdita ..., avvocato d'insuccesso: anticipazioni prima puntata 20 ottobre Debutta, avvocato d'insuccesso su Rai 1. Dal 20 ottobre va in onda la nuova fiction, ispirata ...Curioso di scoprire dove è stato girato Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso Ecco le location e l'ambientazione.Massimiliano Gallo parla del suo nuovo personaggio: "Non si sente all'altezza dei figli" Tutto è pronto per la prima puntata di Vincenzo Malinconico in ...