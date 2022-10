Uomini e Donne | ex dama del trono over spara a zero su Roberta Di Padua e Ida Platano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Veronica Ursida, exdeldi, in un’intervista hato asulle rivaliDie Ida, non tralasciando neanche Riccardo Guarnieri e Gianni Sperti, che le ha sempre dato contro. La Ursida si è quindi tolta diversi sassolini dalla scarpa, annunciando al contempo di essere felicemente fidanzata e dunque a prescindere non interessata a rientrare in trasmissione.gossip, Veronica UrsidasuDiVeronica Ursida ha cominciato la sua intervista affermando che secondo leiDisapeva ...

... " "La famiglia si allarga in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica , vera campionessa!!! Gossip, la coppia di Federico e Alice fa scintille: i ...Diversiin questo show hanno sposatocon la metà della loro età. E per seguire questa tradizione medievale , quasi tutti hanno usato le loro giovani figlie come pedine per le loro ...Ad alta quota la sensibilità è ridotta , ma quanto Ed è uguale per uomini e donne La spedizione 'dei 22' italiani che scalerà l'Everest farà test anche per capire questo aspetto ...Federica Aversano è stata criticata da un suo corteggiatore e lo studio ha applaudito. Ecco cosa è successo nello studio del programma.