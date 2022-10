UFFICIALE – Irrati sarà l’arbitro di Roma-Napoli | Di Paolo al Var

(Di giovedì 20 ottobre 2022)diMassimilianoè stato designato per il big match tra, che si terrà domenica 23 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli1926.it

20.45LO CICERO " TOLFO IV: MANGANIELLO VAR: DI PAOLO AVAR: PASSERI CREMONESE " SAMPDORIA Lunedì 24/10 h. 18.30 MARESCA PERROTTI " GARZELLI IV: MIELE G. VAR: ...QuartoManuel Volpi di Arezzo. VAR Massimilianodi Pistoia; AVAR Salvatore Longo di Paola (CS). Presentazione del match QUI SPEZIA - Gotti dovrà rinunciare a Reca, Hristov e Bastoni. ... UFFICIALE – Roma-Napoli affidata ad Irrati, al Var Di Paolo: la designazione completa Michael Fabbri di Ravenna è stato designato per dirigere l'anticipo di venerdì tra Juventus ed Empoli.ROMA (ITALPRESS) - Sarà Massimiliano Irrati ...L’Associazione Italiana Arbitri, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata di Serie A. Tra queste ovviamente non poteva mancare Roma-Napoli, ...