Strade | a Battipaglia | Capaccio Paestum e Mercato San Severino i lavori di messa in sicurezza

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno consegna due interventi di miglioramento dellastradale. Il primo riguarda la SP 312 nel Comune di, per un importo di circa 110.000 euro. Il secondo è previsto sulla SP 277 nel Comune di, per un importo netto di circa 78.400 euro. “I– dichiara il Presidente Michele Strianese – vengono consegnati in questi giorni, nello specifico sono già iniziati ae inizieranno presumibilmente sabato prossimo a. Il primo intervento sulla SP 312, dal Km 6+500 al Km 8+400 ca, prevede il consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché il miglioramento del deflusso delle acque di scolo sul tratto ricadente nel comune di ...

