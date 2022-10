"Non basta l'età, né le compagnie, né l'indole dache punga anche chi se lo sta portando sulle spalle al governo, né un residuo maschilista che lo spinge a contestare l'autorità esercitata ..."Non basta l'età, né le compagnie, né l'indole dache punga anche chi se lo sta portando sulle spalle al governo, né un residuo maschilista che lo spinge a contestare l'autorità esercitata ...Oroscopo e previsioni della giornata di venerdì 21 ottobre: perplessità in amore per Gemelli, Mercurio in sestile a Sagittario ...Oltre al premio principale per i calciatori in attività, al Golden Foot vengono anche premiati giocatori leggendari come René Huguita ...