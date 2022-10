Proteste in Iran | gli abbracci ai passanti a Teheran

... come per Masha Amini, la ragazza morta dopo essere stata arrestata della polizia religiosa per aver indossato male il velo, la cui morte ha dato il via alle. 20 ottobre 2022Lunedì scorso il Consiglio Ue Esteri aveva approvato altre sanzioni all'contro i responsabili della repressione delle"Non abbiamo fornito alla Russia alcuna arma iraniana da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina", ha detto Amirabdollahian senza negare che abbiano una cooperazione sulla Difesa.L'avvertimento della Nato all'Iran: "Chiediamo di non fornire alla Russia droni o missili, sarebbe in violazione della risoluzione Onu". Khamenei, pur non citando mai il conflitto in corso, rivendica ...