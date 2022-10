Piazza Affari rialza la testa nonostante il caos in Ue

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) –, dopo un inizio di giornata incerto, vira al rialzo e il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,07%, a 21.701,50 punti. L’andamento positivo segue le altre Borse europee e gli indici americani, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che scende a 233 punti base. Il rendimento dei titoli decennali è però ancora superiore al 4%. In Europa, intanto, ci sono tensioni sul fronte del prezzo di petrolio e gas, con i prezzi che salgono viste le divisioni nel Consiglio Ue sul price cap. In particolare si oppongono al tetto comune sul metano la Germania, l’Ungheria e i Paesi del Nord Europa. In tutto ciò nel Regno Unito si è dimessa la premier Liz Truss del partito conservatore dopo ilper la proposta di politica fiscale shock sulle tasse e questo potrebbe far rafforzare la sterlina sul dollaro e sull’euro. La valuta ...

Si scatenano gli acquisti a, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, che si dimostrano indifferenti alle dimissioni del primo ministro inglese Liz Truss. La Borsa di Milano è trascinata ......finanziari. "Dove pensa di andare Questo non è un posto per lei, vada da un'altra parte", gli si è rivolta una guardia giurata all'ingresso dell'istituto di credito, che si trova in...Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee una giornata piuttosto tranquilla, caratterizzata dalle attese dimissioni della premier britannica Lizz Truss e dal calo oltre le stime delle ...(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,07% a 21.701 punti. (ANSA).