Marta Flavi distrugge Guillermo Mariotto | Non è una persona buona | vi spiego perché ce l' ho con lui

(Di giovedì 20 ottobre 2022), prima eliminata di Ballando con le Stelle, ha parlato di. L'ex moglie di Maurizio Costanzo ha parlato in termini molto negativi del giudice venezuelano. Vediamo cos'ha detto. L'edizione 2022 di "Ballando con le Stelle" era iniziata con il botto. Nel corso della prima puntata Iva Zanicchi si era resa protagonista di un doppio clamoroso episodio. Alla fine della sua esibizione con Samuel Peron, infatti,e Selvaggia Lucarelli le avevano dati molto bassi (rispettivamente 0 e 1). L'aquila di Ligonchio aveva sussurrato l'epiteto 'Tro*a', rivolto a Selvaggia, nell'orecchio di Samuel Peron ma il microfono aveva fatto sentire quella parola anche al pubblico da casa. E non solo: aaveva riservato un bel 'vaffa', che si ...

e Simone Arena, eliminati Ballando con le Stelle/ Salta il ripescaggio... Alessia Abruscia litiga con tutti a Il Collegio 7: 'Me ne vado, fate schifo!' Alessia Abruscia è una ragazza ...Il percorso dia Ballando con le Stelle è stato brevissimo, la conduttrice però può sperare nel ripescaggio. La concorrente nei giorni scorsi ha parlato dei suoi pianti e di un suo rammarico per non ...Marta Flavi al vetriolo contro un giudice di Ballando con le stelle 2022 dopo l'eliminazione dal programma di Rai 1 ...E' stata la prima eliminata della diciassettesima edizione dello show Ballando con le Stelle. Marta Flavi fuori alla seconda puntata andata in onda lo scorso 15 ottobre. Il suo ...