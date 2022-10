Marta Fascina cambia look | da vamp a Kate Middleton E i social si scatenano | “Non sarà Pillon il suo stilista segreto?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A Berlusconi piacciono le bionde. E lei donnasi è schiarita la chioma. Adesso è platino che fa tanto Marilyn. Sacrifica i riccioli in austeri chignon, si alliscia e si infila un cerchietto che fa bon ton. Il suo modello di riferimento è la principessa realeè infatti le ha “scippato” la, l’inglese Alessandra Rich. Comepois ovunque, piccoli, grandi, su sfondo azzurro, su sfondo blu come quello sfoggiato con bavettone di merletto al collo per la foto di rito mentre infila la scheda elettorale. Il regalo di Berlusconi è già pronto: un seggio sicuro, quello di Marsala, in Sicilia, dove lei non si è presa il disturbo di presentarsi neanche una volta in campagna elettorale. È così oggi siede in Senato. Ecco da dove comincia la sua metamorfosi: abito scuro, doppio petto ...