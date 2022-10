Fisico imponente | il paragone con Vidic e l' affare saltato con la Lazio | Juve | ecco chi è Pavlovic

La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha puntato gli occhi su Strahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo e compagno di Nazionale di DV9: essendo extracomunitario, ...La Juventus ha messo nel mirino Strahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo e compagno di Nazionale di DV9: essendo extracomunitario, potrebbe ... Juve, mirino su Pavlovic per la difesa. Fisico imponente e il paragone con Vidic: ecco chi è A 34 anni dice basta il giocatore che ha frequentato prevalentemente il circuito ITF, con qualche incursione a livello ATP e due finali di Coppa Davis ...Rui Patrício 6 - Praticamente mai impegnato, quasi uno spettatore non pagante. Mancini 6,5 - Domina sulle palle alte, non va mai in difficoltà. Smalling.