Essere di destra significa | Furio Colombo passa ogni limite | la frase vergognosa

(Di giovedì 20 ottobre 2022) «Lamoderna? Non esiste,difascita». Punto. Parole e voce di. Il giornalista e scrittore da sempre schierato a sinistra - è stato parlamentare del Pds e dei Ds dal 1996 al 2001, e nel 2006, e poi anche candidato alla segreteria del Pd - non ha dubbi: siamo all'inizio di un regime, ma non solo di, proprio fascista. Intervistato da Myrta Merlino, dopo aver seppellito politicamente Silvio Berlusconi «travolto dagli attacchi veementi dell'età» (sebbene il Cav sia più giovane di lui che di anni ne ha 91),esprime tutto il suo livore contro la leader di Fratelli d'Italia, ricordando distato inascoltato profeta. «Sono anni e ...

Dedalomultimedia

... in particolare l'associazione tra spazio (, sinistra) e quantità, che esistono in cervelli ... La linea numerica mentale sembrainerente ai sistemi nervosi cosiddetti lateralizzati, in cui ...In tal modo il centropotrà contare su 63 meloniani, 29 salviniani, 18 berlusconiani e sei ... altrimenti rischia diun buco nell'acqua", dice Francesco... Gazprom: ripreso il trasporto ... FdI. Eliana Longi: “Con me la destra ennese torna in Parlamento”