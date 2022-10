Enav | sindacati | confermato sciopero di domani di 24 ore

... Fit - Cisl e Uiltrasporti, che interesser tutto il personalee in parte anche alcuni ... Le motivazioni dell'ennesimo sciopero sono state spiegate in una lunga nota dai: Non sono emersi ...'Ci scusiamo con tutti i passeggeri che potranno subire disagi a causa dello sciopero - spiegano le tre sigle sindacali in una nota - ma l'atteggiamento di chiusura da parte dinei confronti ..."Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Enav previsto per domani venerdì 21 ottobre". Lo riferiscono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in una nota. (ANSA) ...Sciopero dei trasporti domani 21 ottobre: sarà una delle più massicce agitazioni degli ultimi anni anche se per quanto riguarda le ferrovie i disagi saranno ...