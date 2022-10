Cronaca | le notizie del 20 ottobre 18enne investito e ucciso questa notte a Roma LIVE

(Di giovedì 20 ottobre 2022) I fatti principali didella giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano l'incidente cheha coinvolto un ragazzo sulla Cristoforo Colombo a: il ragazzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiSaman Abbas, dalla scomparsa alla famiglia a ... la giovane è scomparsa e da allora non si hanno più sueAd allertare le forze dell'ordine ...Roma, 20 ott. - E' stata presentata oggi a Milano la campagna 'Oltre le apparenze', dedicata alla malattia psoriasica, promossa da Janssen Immunology in collaborazione con le principali associazioni ...Nel corso del 2021 sono stati sottoscritti e registrati complessivamente circa 456 mila atti di iscrizione ipotecaria, per un totale di 101,5 miliardi di capitale di debito finanziato a fronte di 1.01 ...Fa discutere uno degli ultimi servizi televisivi di “Striscia la Notizia”, dove il noto telegiornale satirico si è interessato del grave degrado che interessa il Parco della Madonnetta. Sull’area verd ...