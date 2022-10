Borsa | Milano sale +1 | 1% | sprint Saipem e Amplifon | giù Enel

Si conferma positiva Piazza Affari nel finale, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,1%. Cala a 232,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo ...Accelerano le Borse europee a poco meno di un'ora dalla fine della seduta, grazie al traino dei listini di Wall Street. La migliore, in questo momento, e'(+1,2%) con exploit di Saipem e il rialzo degli altri petroliferi. Seguono Madrid (+0,9%), Parigi (+0,8%) e Francoforte (+0,4%) mentre resta piu' indietro Londra (+0,2%) alle prese con le ...(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Si conferma positiva Piazza Affari nel finale, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,1%. Cala a 232,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con ...L'indice Ftse100 resta impassibile di fronte alle dimissioni della premier, Liz Truss, meno di due mesi dopo il suo insediamento. Entro la prossima settimana le elezioni per trovare il sostituto. La s ...