Boris Johnson molla le vacanze e vola a Londra dopo l’addio di Truss | il Times | «È pronto a tornare premier»

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) In una giornata nera per i Tory britannici, con le dimissioni di Lizche si era insediata a Downing Street appena 45 giorni fa,decide di interrompere frettolosamente le sueai Caraibi e. L’exbritannico si trovava in Repubblica Dominicana quando è stato raggiunto dalla notizia e, come riporta The Sun, conta di essere su un volo di ritorno verso la capitale del Regno Unito già in serata. Ma, insinua il The, la sua decisione non sarebbe completamente disinteressata., che ha già ricoperto la carica di Primo ministro dal 2019 al 6 settembre scorso, quando gli è succeduta, sarebbea ripresentarsi al voto per la leadership dei ...