Borghi Lega è in diretta sui social e viene interrotto dal carabiniere | “Sono un senatore” – Video

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Claudioera infuori da Palazzo Madama, colto sui propri canali, per spiegare il funzionamento delle elezioni dei vicepresidenti di Camera e Senato quando è statoda un, probabilmente insospettito dal fatto che una persona restasse, per diversi minuti, ferma fuori dal palazzo romano. “Scusi?un“, gli risponde l’esponente della. Poi, quando il militare aggiunge qualcosa,replica: “Come posso stare dentro (Palazzo Madama, ndr) posso stare anche fuori”. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

...02:33 Domani Salvini a consultazioni con capigruppoa Camera e Senato Il leader della... Lo ha detto il senatore e responsabile sicurezza del Pd Enricoad Agorà, su Rai Tre. 'C'è un ...... all'interno o allesterno della magigranza, possa ricattare il premier in pectore', aggiunge. Gruppo Parlamentare 'Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione' del Senato della Repubblica e ...Pranzo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande, la residenza capitolina del Cav. Il leader della Lega è in costante contatto con tutti gli alleati, rende noto la Lega. Berlusconi dovrebb ...Cinque luoghi da non perdere percorrendo il neonato itinerario ‘Sulle orme di Sant’Antioco (patrono della Sardegna)’ ...