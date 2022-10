Ballando con le Stelle | l’ira di Marta Flavi per l’eliminazione | parole di fuoco per Guillermo Mariotto

... 2019 L'articolo Giovane viene ripreso dalla telecamera mentre staun cagnolino randagio (VIDEO) proviene da Universo ...Castelbuono, Pa - Un uomo è stato filmato ieri pomeriggio mentre si rotolava lentamente giu' dalla scalinata del Castello di Castelbuono, in provincia di Palermo: nessun disturbo mentale, pare si ...Marta Flavi non ci sta, per lei l’eliminazione è stata ingiusta soprattutto a causa dell’implacabile giudice di Ballando con le Stelle.Marta Flavi si è scagliata contro Guillermo Mariotto dopo essere stata eliminata da ‘Ballando con le Stelle’: il giudice dello show le aveva dato 0 come voto.