Atp Napoli 2022 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 21 ottobre con Berrettini | Musetti e Fognini

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp diper la giornata di21. Tabellone quasi allineato ai quarti di finale nel capoluogo campano, con il solo match trae Carreno Busta che manca all’appello. I due torneranno in campo per concludere il loro ottavo di finale e il vincitore poi sarà costretto al doppio turno. Per Matteoe Lorenzoinvece c’è l’obiettivo immediato di un posto tra i primi quattro. Ecco ilcompleto. ARENA ore 11 prosecuzione (1) Carreno-Busta vsa seguire Daniel vs (2/WC)a seguire (4)vs Galan a seguire ...

Battuta finale sul tweener, colpo utilizzato nel secondo set : ' Mi sono messo a ridere perché è un colpo che ti diverte, visto che poi non lo fai così spesso. Però vale un punto solo come qualsiasi ...Continua all'insegna dei contrattempi il torneodi. Anche questa sera la programmazione serale è stata infatti sospesa a causa dell'umidità che rende scivoloso il campo in sintetico. Quando si è stabilito di concludere anzitempo la ...A causa dell'umidità è stata rinviata la programmazione del torneo che vedeva il tennista ligure in campo e sotto di 3-0 al primo set contro lo spagnolo ...TENNIS - Lorenzo Musetti si ritrova contro Laslo Djere e non mancano i colpi di classe. Questo tweener è da vedere e rivedere.