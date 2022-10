Tonfo Viktoria Plzen | eliminati dalla Coppa da una squadra di terza divisione

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Atteso mercoledì prossimo a San Siro dall’Inter per la penultima giornata della fase a gironi di Champions, ilviene eliminato nel terzo turno dellanazionale. Ospiti dell‘Hlucin,di, gli eurorivali dei nerazzurri sono sconfitti per 3-2: mancata la chance di passare in vantaggio (rigore sbagliato da Chory), ilva due volte sotto ma reagisce (a segno Tijani e Bucha) ma in pieno recupero subisce la rete che costa l’eliminazione. SportFace.