Serie C 2022 2023 | il FeralpiSalò torna a vincere | 3-1 al San Giuliano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilbatte 3-1 il SanCity,dopo tre turni a secco e sorpassa proprio gli avversari di stasera a 16 punti in classifica nel girone A diC. Ritmi alti nel corso del primo tempo. Al 21? lasblocca il risultato: fallo di Guidetti su Pilati in area. L’arbitro non ha dubbi e concede il rigore che Pittarello realizza. Al 35? c’è il raddoppio: la firma è di Siligardi con una splendida rovesciata che non lascia scampo a D’Alterio. Il Sanè la formazione del girone A che guadagna più punti nel secondo tempo: +6, dopo 8 giornate. E il secondo tempo inizia bene per gli ospiti con l’autogol di Benedetti al 48? che riapre tutto. Ma la Feralpi ha la forza per chiudere il match: all’84’ è Guerra a siglare il definitivo ...

