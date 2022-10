Per un selfie cade dal Ponte Milvio e finisce nel Tevere | grave una donna

...prime ricostruzioni offerte da alcuni testimoni oculari - nel tentativo di scattarsi un. È ... immediatamente dopo la chiamata, sono accorsisalvarle la vita. L'intervento degli agenti del ...Sono in corso gli accertamentistabilire le cause che hanno generato le fiamme. Sul posto pure ... Ilè quasi fatale: caos a Ponte Milvio e intervento dei soccorsiROMA – Una donna di 48 anni, originaria di Monterotondo, è stata recuperata oggi in gravi condizioni dalle acque del Tevere, a Roma, all’altezza di Ponte Milvio. La donna è stata trasportata in codice ...È precipitata nelle torbide acque del Tevere - secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni offerte da alcuni testimoni oculari - nel ...