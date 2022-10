Osimhen ritorna e regala i tre punti al Napoli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)i trealla squadra di Spalletti. Il nigeriano mancava ai partenopei, dalla prima giornata di Champions League, quando si infortunò con gli inglesi del Liverpool. La rete di, al 69?, ha consentito aldi battere il Bologna per 3-2 e di mantenere il primo posto solitario nella classifica di Serie A. A parte la Lazio e l’Udinese, che pareggiano a reti inviolate il loro scontro all’Olimpico, vincono tutte le altre inseguitici dei partenopei. L’Atalanta batte in rimonta il Sassuolo (2-1). Il Milan vince con lo stesso punteggio al Bentegodi di Verona. Ancora una volta decisiva una rete di Tonali, come lo scorso anno. Vincono anche Inter e Roma: i nerazzurri 2-0 a San Siro contro la Salernitana, i giallorossi a Marassi contro la Samp 1-0. In ...