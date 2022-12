Meteo Toscana fine settimana con qualche pioggia sparsa | migliore Domenica

PREVISIONIPER OGGI: al Nord, molte nuvole per tutta la giornata soprattutto su coste e ... Al Centro, piogge anche insistenti durante la giornata odierna tra, Umbria e Marche, variabilità ......Nella giornata odierna osserviamo condizioniin prevalenza stabili sulla nostra Penisola, anche se non mancano eccezioni di maltempo che riguardano soprattutto le zone interne della: ...Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso con probabili deboli piogge. Previste aperture del cielo dalla sera. Temperature minime stazionarie con ...Una forte ondata di maltempo sta colpendo duramente la Toscana, segnatamente il senese, dove si registrano allagamenti e frane nella zona di Montalcino.