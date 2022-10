Matthew Perry ha raccontato dei momenti più bui della sua vita | quando ha rischiato di morire | in un libro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nel suo recentedi memorieha parlato apertamente di alcuni deipiù buisua, ricordando le difficoltà affrontate fino ad ora. In base a quanto recentemente riportato da Deadline,ha parlato, nel suo nuovodi memorie, dell'emergenza medica che gli ha quasi causato la morte diversi anni fa. L'attore di Friends ha riportato che all'epoca la sua dipendenza da oppiacei aveva fatto scoppiare il suo colon, spingendo i medici a informare la sua famiglia che all'epoca aveva una probabilità del 2% di sopravvivere. In una nuova intervista con People,, parlando dell'accaduto, ha quindi ricordato di, a 49 anni venne ...

Nel corso di un'intervista alla rivista People, l'attoreha rivelato di aver rischiato di morire a causa della sua ...Il passato difficile dinon è mai stato un segreto: l'attore di Chandler Bing ha più volte parlato delle dipendenze di cui era vittima all'epoca di Friends , al punto da ammettere di non ricordare per niente ...Nel suo recente libro di memorie Matthew Perry ha parlato apertamente di alcuni dei momenti più bui della sua vita, ricordando le difficoltà affrontate fino ad ora. In base a quanto recentemente ripor ...Nel corso di un'intervista alla rivista People, l'attore Matthew Perry ha rivelato di aver rischiato di morire a causa della sua dipendenza.