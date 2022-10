La scelta di Fontana e La Russa rende improbabile una Fiuggi post-sovranista

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Che cosa c’è dietro la, per i vertici di Camera e Senato, di due figure che incarnano perfettamente il cliché della destra unfit, attardata nelle rimuginazioni della memoria-fascista e intossicata dalle macchinazioni cospirazioniste e dalla fascinazione per la democrazia illiberale? Lasono un prezzo pagato al passato, per provare a lasciarselo alle spalle o sono la dimostrazione che, per l’auto-riciclaggio del capitale elettorale populista in una attività di governo responsabile, servono operazioni più complicate e profonde di un maquillage retorico e stilistico e di una provvisoria messa in piega moderata? Detto in altri termini, occorre capire perché il decisionismo usato da Giorgia Meloni per regolare i conti con Silvio Berlusconi e piegarne la resistenza non sia stato esercitato per ...