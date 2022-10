Immobile | finalmente la notizia tanto attesa | annuncio a sorpresa

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)la: l’sui social. Con un post, Ciro ha ufficializzato una novità importantissima. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’infortunio di Cirocostringerà la Lazio a rivoluzionare l’attacco sino a gennaio 2023. La diagnosi è stata impietosa e il bomber non tornerà a disposizione prima dell’anno nuovo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nel corso dei mesi,e sua moglie hanno pubblicato tante splendide foto del pancione, preparandosi al bel giorno in cui avrebberoconosciuto il piccolo, un maschietto in perfetta ......coppia hanno potuto assistere anche alle reazioni degli altri tre figli die Melena: il figlio minore, Mattia , ha a proposito 'dato spettacolo' scoppiando in lacrime quando ha...La Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile per la parte finale del 2022. Questo è l’esito degli esami medici a cui si è sottoposto l’attaccante biancoceleste nella giornata odierna: lesione di medio ...[themoneytizer id=”99064-6] Nel pomeriggio è nato in casa Immobile il piccolo Andrea, quartogenito della famiglia. Puntuali sul sito biancoceleste, ecco gli auguri del Presidente Claudio Lotito, a no ...